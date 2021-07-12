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Понедельник, 12.07.2021
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Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
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Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Как в Италии праздновали победу родной сборной (видео, фото)
Как в Италии праздновали победу родной сборной (видео, фото)

Невероятные эмоции: чемпионов Европы встретили в Риме возле гостиницы (видео)

Невероятные эмоции: чемпионов Европы встретили в Риме возле гостиницы (видео)
11:16 Сегодня Телеграф Твиттер Namita Nayak Твиттер сборной Италии

Сборная Италии, вчера обыгравшая Англию в финале Евро-2020 (1:1; 3:2 по серии пенальти), уже вернулась в столицу родной страны - Рим. Вначале "Скуадра Адзурра" вышла с Кубком из самолёта. Надпись в соцсетях была подобрана соответствующая - Кубок вернулся домой! Да только дом - Рим, а не Лондон, как заранее посчитали англичане.

 
 
 
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Допис, поширений Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

 

Однако сами болельщики настоящий фурор устроили уже возле гостиницы, которая сегодня приняла главную команду страны. Смотреть это видео на максимальном звуке - зрелище из разряда экстремальных!

"Телеграф" напоминает, как в Италии этой ночью болели за свою сборную в финале Чемпионата Европы и праздновали победу

Ранее "Телеграф" сообщал, что лучшим игроком турнира стал голкипер "Скуадры Адзурры", выигравший две серии пенальти.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 236

Все по теме:

Италия, Сборная Италии, Рим, Евро-2020, Итальянские болельщики.
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