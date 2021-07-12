Невероятные эмоции: чемпионов Европы встретили в Риме возле гостиницы (видео)

Сборная Италии, вчера обыгравшая Англию в финале Евро-2020 (1:1; 3:2 по серии пенальти), уже вернулась в столицу родной страны - Рим. Вначале "Скуадра Адзурра" вышла с Кубком из самолёта. Надпись в соцсетях была подобрана соответствующая - Кубок вернулся домой! Да только дом - Рим, а не Лондон, как заранее посчитали англичане.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)



Однако сами болельщики настоящий фурор устроили уже возле гостиницы, которая сегодня приняла главную команду страны. Смотреть это видео на максимальном звуке - зрелище из разряда экстремальных!

— Namita Nayak (@NamitaN13608638) July 12, 2021

"Телеграф" напоминает, как в Италии этой ночью болели за свою сборную в финале Чемпионата Европы и праздновали победу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лучшим игроком турнира стал голкипер "Скуадры Адзурры", выигравший две серии пенальти.