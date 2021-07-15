"Десна" подписала экс-защитника сборной Украины, "Металлиста" и "Динамо"

Как сообщает официальный сайт черниговской "Десны", "бело-синие" усилились опытным защитником Евгением Селиным.

Последним клубом 33-летнего украинского футболиста был кипрский "Анортосис", а на Родине он выступал за алчевскую "Сталь", харьковский "Металлист", полтавскую "Ворсклу" и киевское "Динамо". Также в его активе 15 матчей за национальную сборную Украины - в том числе на домашнем для нас с поляками Евро-2012. В его послужном списке значатся ещё и греческие "Платаниас" и "Астерас" и венгерский МТК из Будапешта.



Отметим, что контракт с игроком подписан сроком сроком на один сезон.

"Телеграф" напоминает, что сегодня украинский футбольный интернет "взорвался" из-за баннеров с эмблемой донецкого "Шахтёра" на Украинском Доме в центре Киева напротив стадиона "Динамо".

Ранее "Телеграф" сообщал, что легендарный клуб со Львова может прекратить своё существование.