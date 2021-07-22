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"Черноморец" перенес первый домашний матч сезона из-за состояния газона после концерта MONATIKа (фото)

"Черноморец" перенес первый домашний матч сезона из-за состояния газона после концерта MONATIKа (фото)
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Фото: ФК Черноморец

Одесский "Черноморец" свою первую домашнюю игру в чемпионате Украины сезона 2021/22 проведет на выезде. Об этом сообщает meta-ratings.

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По информации источника, матч второго тура УПЛ с Днепром-1 перенесен из Одессы в Днепр. Причиной этого стало неудовлетворительное состояние газона на стадионе "Черноморец", где недавно прошел концерт MONATIKа. После мероприятие поле превратилось в "выжженную землю" и пришло на некоторое время в негодность. Таким образом,  матч "Черноморец" - "Днепр-1" состоится 31 июля на "Днепр-Арене". К слову, не поменяется и телетранслятор встречи (игру будут показывать в прямом эфире каналы группы Футбол 1/2/3). Вдобавок 24 июля на арене пройдет концерт Макса Коржа.

Кроме того, сообщается, что ультрас одесситов грозят клубу акциями из-за того, что в последнее время "Черноморец" тесно связан с киевским "Динамо". Команду недавно возглавил Юрий Мороз, а из Киева в Одессу в аренду пришла группа из 12 футболистов, что сильно не понравилось болельщикам "Моряков".

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игры 1-го тура УПЛ, в котором "Черноморец" сыграет с "Десной" на выезде (25.07.2021).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 155

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ФК Черноморец, Футбол, Монатик, Макс Корж, ФК Днепр-1.
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