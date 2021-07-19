"Скурили" траву: после концерта MONATIK в Одессе стадион "Черноморец" остался без газона (фото до и после)

В субботу, 17 июля, на стадионе "Черноморец" в Одессе прошел грандиозный сольный концерт 35-летнего украинского исполнителя Дмитрия Монатика.

Популярный артист собрал огромное количество зрителей (около 20 тысяч человек), которые буквально вытоптали газон "Черноморца".

Покроет ли арендная плата новый газон для стадиона, пока неизвестно. В субботу, 24 июля, после концерта Макса Коржа, газона скорее всего совсем не останется.

А вот, как выглядел "Черноморец" до концерта Монатика.

"Скурили", - шутят в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессу планирует приехать скандальная певица Ани Лорак, которая выступает на одной сцене с российскими артистами, угрожающими нацбезопасности Украины.