Полный аншлаг в пандемию и предложение руки и сердца прямо на сцене: в Одессе прошел постковидный концерт MONATIK (видео)

В субботу вечером, 17 июля, в Одессе на стадионе "Черноморец", что в парке Шевченко, состоялся первый постковидный концерт. Сотни одесситов и гостей города пришли насладиться творчеством популярного 35-летнего украинского певца Дмитрия Монатика с концертной программой Made With Love and Rhythm.

Дмитрий исполнил многие свои хиты, включая такие песни, как "Каждый Раз", "Зашивает душу", "Сильно", Vitamin D, "Кружит", "Мокрая".

Ранее организаторы заявляли, что на концерте будет ограниченное количество зрителей: в фан-зонах из расчета один человек на четыре квадратных метра и в секторах - 50% занятых мест. Но, судя по видео с мероприятия, эти правила не соблюдались. На стадионе был полный аншлаг.

Не обошлось и без приятного сюрприза на сцене. Молодой человек решил сделать предложения руки и сердца своей девушке, которая работает в команде Монатика. Девушка ответила согласием, после чего присутствующие зааплодировали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессу в августе со своими концертами приедет украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в стране-агрессоре России.