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Alyona Alyona объяснила совместный трек с "Кастой"

Alyona Alyona объяснила совместный трек с "Кастой"
Обновлено 20:12 Сегодня Телеграф

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, одна из песен которой была признана лучшей в первой половине 2021 года, прокомментировала совместный трек "Врун-врун" с российской группой "Каста" и певцом Иваном Дорном, который в понедельник, 12 июля, представил от России фильм режиссера Кирилла Серебрянникова "Петровы в гриппе" на Каннском кинофестивале.

В Инстаграме девушка рассказала, что многим ее фанатам не понравилась коллаборация с артистами из РФ.

Алена Савраненко (наст. имя исполнительницы) призналась, что является поклонницей "Касты" с 2000-х годов. Еще больше она оценила их творчество после того, как участники группы стали выступать на митингах в России, выражая свою позицию, писать песни на болезненные темы, а не только о любви, веселье, расставания.

"Каста - одна из немногих музыкальных групп России, которая открыто протестует против путинского режима, выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси, а участники группы постоянно ходят на митинги и открыто говорят о своей позиции. Они одни из немногих, кто сказали "нам стыдно за Россию", когда у нас аннексировали Крым", - написала рэп-исполнительница.

Савраненко отметила, что ей предлагают и предлагали коллаборации десятки артистов из России, но она принципиально отказывала им и озвучивала свою позицию, а согласилась только на сотрудничество с "Кастой". Также девушка не знала, что на альбоме группы будет присутствовать скандальный артист Баста (Василий Вакуленко), давший в июне концерт в Киеве.

"Имея полную картину на руках, я делаю выводы и теперь понимаю, что мой с ними фит - единственный и последний фит с артистом из России. Даже оппозиционным", - подытожила Alyona Alyona.

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Группа "Каста" - российская хип-хоп группа из Ростова-на-Дону. В состав группы входят четыре исполнителя - Влади (Владислав Лешкевич), Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный), Змей (Антон Мишенин). Под названием "Каста" начали выступать с 1997 года.

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27 ноября 2020 года на YouTube-канале группы был выложен клип "Выходи гулять" с отсылкой к протестам в Беларуси.

Напомним, что в ноябре 2020 года Alyona Alyona выпустила клип на песню DANCER, в съемках которого принял участие российский комик Александр Гудков.

Многие поклонникам украинской артистки показалось недопустимым.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

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Иван Дорн, Каста, Баста, Клипы, Alyona Alyona, Врун-врун.
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