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Белорусский клуб уволил украинского тренера после поражения от команды из Люксембурга (видео)

Белорусский клуб уволил украинского тренера после поражения от команды из Люксембурга (видео)
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcshakhterby

"Шахтер" Солигорск и украинский специалист Роман Григорчук прекратили сотрудничество. Об этом сообщает официальный сайт белорусской команды.

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Прекращение рабочих отношений произошло после разговора Григорчука с руководством клуба. Боссы "Шахтера" явно остались недовольными после поражения команды от люксембургского ФК "Фола" в матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 (1:2). К слову, у белорусов есть еще шансы пройти дальше, ведь на следующей неделе состоится ответная игра, правда, готовить команду будет уже другой тренерский штаб. Кто заменит Григорчука на посту главного тренера станет известно позднее.

"Футбольный клуб "Шахтер" благодарит Романа Иосифовича и его ассистентов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере." - гласит сообщение на официальном сайте солигорского "Шахтера".

Видеообзор матча "Шахтер" - "Фола":

Вместе с "Шахтером" Григорчук становился чемпионом Беларуси в сезоне 2020, а также выигрывал Суперкубок Беларси-2021.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ворскла" стартовала с ничьей в отборе Лиги конференций.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Роман Григорчук, ФК Шахтер (Солигорск).
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