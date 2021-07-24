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Президент украинского клуба рассказал, как переоделся в кочегара, чтобы провезти 2 млн долларов (видео)

Президент украинского клуба рассказал, как переоделся в кочегара, чтобы провезти 2 млн долларов (видео)
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал историю о том, как он умело избежал засады в былые времена.

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По словам Поворознюка, он сумел незаметно провезти 2 млн долларов через 14 постов, переодевшись в кочегара.

"Было 2 млн долларов и их надо было довезти, но многие хотели, чтобы эти деньги и я в том числе не доехали до конечного пункта. Повезло, подфартило, Боженька помог. Я зашел в кочегарку, отдал дубленку и норковую шапку какому-то работнику, а сам нацепил его фуфайку. Взял такси и проехал 14 постов, никто и не думал, что я еду в этой машине. Так я довез деньги", - поведал Поворознюк в интервью для YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, недавно президент "Ингульца" угодил в происшествие с гранатой. Один из знакомых Александра, находясь с ним в помещении, положил гранату на стол, выдернув из нее чеку. В итоге прогремел взрыв, а функционер чудом остался жив в смертельном инциденте.

Отметим, "Ингулец" стартует в новом сезоне УПЛ матчем против донецкого "Шахтера". Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть все игры 1-го тура УПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, ФК Ингулец, Александр Поворознюк.
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