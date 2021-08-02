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"Генк" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы "Горняков" в стартовом матче Лиги чемпионов

"Генк" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы "Горняков" в стартовом матче Лиги чемпионов
Обновлено 18:50 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

"Шахтер" и "Генк" очным противостоянием начинают свой путь в Лиге чемпионов УЕФА 2021/22. Накануне первого матча букмекеры определили шансы команд и выделили фаворита в лице дончан.

Об этом сообщает букмекерская контора Пари-Матч.

16:0 - женская команда "Шахтера" провела дебютную игру (видео)

Аналитики Пари-Матч считают "Горняков" фаворитами первой игры, которая состоится в Бельгии. Правда, шансы команд практически равны. Успех "Генка" и ничья оцениваются коэффициентом 3,30 (вероятность 30%), а победа дончан - в 2,23 (45%). При этом в двухматчевой дуэли специалисты и вовсе считают коллектив Роберто Де Дзерби безоговорочным фаворитом - коэффициент 1,31 против 3,45. Самым вероятным исходом первого матча букмекеры называют результат 1:1 - коэффициент 6,80.

Прогноз букмекеров на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Генк" - "Шахтер" (данные за 2 августа):

  • Пари-Матч: (победа "Генка" 3,30 - ничья 3,30 - победа "Шахтера" 2,23)

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Генк" - "Шахтер" состоится 3 августа в Генке на "Луминус Арене". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть эту игру в Украине.

Напомним, по итогам жеребьевки раунда плей-офф отбора ЛЧ победитель матча "Генк" - "Шахтер" сыграет с победителем противостояния "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Генк.
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