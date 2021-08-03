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"Колос" - "Шахтер" Караганда: где и когда смотреть матч Лиги конференций

"Колос" - "Шахтер" Караганда: где и когда смотреть матч Лиги конференций
22:06 Сегодня Телеграф Фото: ФК Колос

Украинский ФК "Колос" в четверг, 5 августа, проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Шахтера" (Караганда). Это поединок в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Футбол 2".

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Об этом сообщает официальный сайт ТК "Футбол 1/2/3".

Первая игра между командами состоится на "Колос Арене" в Ковалевке и начнется в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире по ТВ поединок "Колос" - "Шахтер" Караганда покажет телеканал "Футбол 2", а официальная трансляция встречи в сети будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте по окончании матча оперативно будет доступен видеообзор игры.

Отметим, победитель противостояния "Колос" - "Шахтер" Караганда выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем дуэли "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив. Матчи этой стадии турнира запланированы на 19 и 26 августа.

"Телеграф" напоминает, что "Колос" неплохо начал сезон в чемпионате Украины. В первом туре "Хлеборобы" сыграли вничью с "Вересом", а во втором - был повержен "Металлист 1925".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, ФК Шахтер (Караганда), ФК Колос, Лига конференций.
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