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Зинченко - самый низкооплачиваемый футболист "МанСити": сколько получает украинец и его коллеги (фото)

Зинченко - самый низкооплачиваемый футболист "МанСити": сколько получает украинец и его коллеги (фото)
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко, у которого недавно родилась дочь, получает самую низкую заработную плату в английской команде по футболу.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщает известный таблоид "The Sun".

В списке игроков "Манчестер Сити" можно увидеть, что Зинченко находится на последней позиции по зарплате среди игроков.

Футбол

В неделю футболисту платят 20 тысяч фунтов (немного более 740 тыс. грн) и 1 млн фунтов в год (более 37 млн грн).

Интересно, что второй футболист с конца списка, Фил Фоден, зарабатывает примерно в полтора раза больше – 1,56 млн фунтов в год (почти 49 млн грн).

Больше всех в "МанСити" получает бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне – почти 20,2 млн фунтов в год (более 750 млн грн).

Интересно, что блондины Зинченко и де Брюйне, самый низкооплачиваемый и самый высокооплачиваемый игроки команды, внешне так похожи, что в "МанСити" их называют братьями-близнецами.

Зинченко

Ранее "Телеграф" сообщал, что аргентинец Лионель Месси, который более 20 лет играл за "Барселону", 10 августа официально стал игроком ПСЖ.

Напоминаем, что Месси со слезами на глазах попрощался с "Барселоной".

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 175

Все по теме:

Англия, ФК Ман Сити, Спорт, Футбол, Александр Зинченко.
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