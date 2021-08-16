"Монако" - "Шахтер": букмекеры не сулят "Горнякам" ничего хорошего

Донецкий "Шахтер" является андердогом в противостоянии с "Монако" накануне первой игры в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Об этом сообщает букмекерская контора Пари-Матч.

По мнению специалистов, "Монако", который выступает в первенстве Франции, является безоговорочным фаворитом встречи. На успех "Красно-белых" можно сделать ставку с коэффициентом 1,71. В то же время победа дончан менее вероятна - 4,90, а ничья котируется коэффициентом 3,80. Аналитики Пари-матч считают, что самым вероятным исходом поединка станет победа "Монегасков" со счетом 1:0 (коэффициент - 7,30). Добавим, что успех украинского клуба в двухматчевой дуэли, который выведет "Горняков" в группу Лиги чемпионов, котируется коэффициентом 2,34, а подобный триумф "Монако" оценивается в 1,60.

Прогноз букмекеров на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов "Монако" - "Шахтер" (данные за 16 августа):

Пари-Матч: (победа "Монако" 1,71 - ничья 3,80 - победа "Шахтера" 4,90)

Первый матч между командами состоится 17 августа в Монако на стадионе "Луи II". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть эту игру в Украине.

Напомним, "Шахтер" стартовал в ЛЧ с третьего квалификационного раунда, где победил бельгийский "Генк". "Монако", в свою очередь, прошло пражскую "Спарту" (2:0, 3:1).