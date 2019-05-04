Зрелищные кадры драматичной гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине (Фото) За считанные дни до начала раллийного этапа в Чили, который пройдет с 9 по 12 мая, предлагаем вам вспомнить зрелищные кадры заездов на гравии среди камней в Аргентине.