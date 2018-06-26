Уимблдон 2018: украинка Калинина уступила на старте соревнований

Украинка Ангелина Калинина не смогла преодолеть 1-й раунд отбора за попадание в основную сетку Уимблдонского теннисного турнира (Великобритания) с общим призовым фондом 15 млн 982 фунта стерлингов.

Во вторник Ангелина в двух сетах уступила австралийке Присцилле Хон - 3:6, 6:7 (3:7).

Напомним, в основной сетке в женского одиночного разряд Уимблдона-2018 сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.