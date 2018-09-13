Теннис. Марченко откроет противостояние Украины и Португалии в Кубке Дэвиса

Матчем второго номера украинской сборной по теннису Ильи Марченко и лидера Португалии Жоао Соузы начнется противостояние Украины и Португалии на этапе первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса.

Теннисисты ранее играли друг с другом два раза (Кубок Дэвиса-2008, Хертогенбос-2015) и в обоих встречах сильнее был украинец. Вот только к этому матчу Соуза подходит в статусе 49-й ракетки мира, а Марченко – 337-й.

Напомним, 14-15 сентября сборная Украины проведет домашний матч против сборной Португалии. Это противостояние пройдет на открытом хардовом корте теннисного клуба "Campa".