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Теннис. Марченко откроет противостояние Украины и Португалии в Кубке Дэвиса

Илья Марченко
21:49 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Состоялась жеребьевка поединка Украина - Португалия в рамках командного турнира.

Матчем второго номера украинской сборной по теннису Ильи Марченко и лидера Португалии Жоао Соузы начнется противостояние Украины и Португалии на этапе первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса.

Теннисисты ранее играли друг с другом два раза (Кубок Дэвиса-2008, Хертогенбос-2015) и в обоих встречах сильнее был украинец. Вот только к этому матчу Соуза подходит в статусе 49-й ракетки мира, а Марченко – 337-й.

Напомним, 14-15 сентября сборная Украины проведет домашний матч против сборной Португалии. Это противостояние пройдет на открытом хардовом корте теннисного клуба "Campa".

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Новости спорта, Илья Марченко, Кубок Дэвиса, Новости тенниса, Теннис.
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