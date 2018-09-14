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Кубок Дэвиса. Где смотреть матч Украина – Португалия

Украина – Португалия
10:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В пятницу-субботу корты "Камп" в Буче примут матч Кубка Дэвиса Украина – Португалия, плей-офф за сохранение места в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Теннисное противостояние Украина – Португалия в рамках Кубка Дэвиса, который будет проходить 14-15 сентября в Буче (Киевская область), в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Наблюдать за противостоянием мужских сборных Украины и Португалии на матче Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны можно будет в прямом эфире на телеканале XSPORT в пятницу и субботу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

14 сентября прямой эфир начнется в 11.45. Сегодня состоятся две одиночные встречи: Илья Марченко против Жуау Суузы, после них Сергей Стаховский сыграет против Педро Суузы.

15 сентября в 10.30 на корт выйдут пары Сергей Стаховский/Денис Молчанов против Жуау Сууза/Гаштау Элиаш. После них сыграют Сергей Стаховский против Жуау Суузы и Илья Марченко против Педро Суузы.

Напомним, победитель матча сохранит право в следующем году выступать в Первой группе, команда, которая проиграет, будет вынуждена защищать это право в октябре в противостоянии со сборной ЮАР.

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Новости спорта, АТР, Кубок Дэвиса, Теннис, Украина — Португалия.
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