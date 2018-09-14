Кубок Дэвиса. Где смотреть матч Украина – Португалия

Теннисное противостояние Украина – Португалия в рамках Кубка Дэвиса, который будет проходить 14-15 сентября в Буче (Киевская область), в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Наблюдать за противостоянием мужских сборных Украины и Португалии на матче Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны можно будет в прямом эфире на телеканале XSPORT в пятницу и субботу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

14 сентября прямой эфир начнется в 11.45. Сегодня состоятся две одиночные встречи: Илья Марченко против Жуау Суузы, после них Сергей Стаховский сыграет против Педро Суузы.

15 сентября в 10.30 на корт выйдут пары Сергей Стаховский/Денис Молчанов против Жуау Сууза/Гаштау Элиаш. После них сыграют Сергей Стаховский против Жуау Суузы и Илья Марченко против Педро Суузы.

Напомним, победитель матча сохранит право в следующем году выступать в Первой группе, команда, которая проиграет, будет вынуждена защищать это право в октябре в противостоянии со сборной ЮАР.