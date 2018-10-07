Украинская теннисистка Костюк досрочно завершила китайское турне из-за травмы

Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила о том, что не сможет продолжить свои выступления в Китае. Из-за травмы спортсменка вынуждена вернуться домой.

“С большим сожалением сообщаю, что вынуждена пропустить следующие несколько турниров из-за полученного повреждения. Надеюсь на свое быстрое восстановление и скорое возвращение на корт. Спасибо всем за поддержку. Прощай Китай, я вернусь еще сильнее”,- написала Костюк на своей странице в Инстаграм.