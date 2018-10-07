День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
Новости: Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Новости: МХК "Динамо" дома проиграл херсонскому "Днепру" (Видео)
МХК "Динамо" дома проиграл херсонскому "Днепру" (Видео)
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: все о бое
Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой

Украинская теннисистка Костюк досрочно завершила китайское турне из-за травмы

Марта Костюк
03:03 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сроки восстановления украинской спортсменки пока неизвестны.

Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила о том, что не сможет продолжить свои выступления в Китае. Из-за травмы спортсменка вынуждена вернуться домой.

“С большим сожалением сообщаю, что вынуждена пропустить следующие несколько турниров из-за полученного повреждения. Надеюсь на свое быстрое восстановление и скорое возвращение на корт. Спасибо всем за поддержку. Прощай Китай, я вернусь еще сильнее”,- написала Костюк на своей странице в Инстаграм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Марта Костюк, Новости тенниса, Теннис.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)

Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Стали известны все участницы Итогового турнира WTA в парном разряде Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него Халеп рассказала о своей травме

Последние новости

В Латвии играет российский гимн Землетрясение в Индонезии: Уже 1649 жертв Украина экспортировала шоколада на $118 млн
Сегодня читают в спорте
01 Беллью: Усик потребовал только одно
02 Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой
03 Полузащитник сборной Бельгии забил красивейший гол со штрафного (Видео)
04 Бокс. Стали известны результаты допинг-проб Альвареса и Головкина
05 Манчестер Юнайтед совершил шикарный камбэк в матче с Ньюкаслом (Видео)
Новости сегодня
03:32 Взрыв дома в Кишиневе: 2 погибших
03:24 Великолепные женские портреты от талантливого фотографа из Калифорнии (Фото)
03:09 Самолеты ВВС США прибыли в Украину
02:14 В Австрии проходит "Долгая музейная ночь"
02:10 Какой была традиционная шотландская свадьба в начале 1980-х годов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
Новости: Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Новости: Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Новости: Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь