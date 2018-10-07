Вторая ракетка мира выиграла престижный турнир в Пекине

Каролин Возняцки стала победительницей проходившего в Пекине China Open 2018 и стала двукратной чемпионкой турнира.

В финале датчанка обыграла латвийку Анастасию Севастову (2:0), которая вчера выбила из розыгрыша турнира Наоми Осаку.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Севастова допустила одну двойную ошибку и отдала сопернице 4 гейма на своей подаче.

Возняцки получит полтора миллиона долларов из призового фонда и 1000 рейтинговых очков. Для нее этот финал стал четвертым в нынешнем году, а титул — третьим.

Каролин Возняцки (Дания, 2) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:3, 6:3