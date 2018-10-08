Ястремская стартовала с победы на турнире в Гонконге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала с победы участие в хардовом турнире Prudential Hong Kong.

В первом круге украинка одолела представительницу Венгрии Фанни Штоллар. Для победы Ястремской хватило двух сетов — 6:4, 6:4.

Интересно, что матч продолжался полтора часа, а во время игры украинская теннисистка часто обращалась к врачам из-за проблем с коленом.

Гонконг. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) — Фанни Штоллар (Венгрия) 2:0 (6:4, 6:4)

Во втором круге турнира Ястремская сыграет с Александрой Крунич или Сайсай Джэн.