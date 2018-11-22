Стаховский пробился в 1/4 финала АТР турнира в Италии

Новости спорта: Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал турнира АТР в Италии.

Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский удачно преодолел второй круг теннисного турнира ATP Challenger Tour в Андрии (Италия) с призовым фондом 43 тыс евро.

В матче за четвертьфинал киевлянин со счетом 6:4, 6:0 победил итальянца Лиама Каруану, сообщает Укринформ.

Встреча длилась 1 час 8 минут.

Далее согласно турнирной сетке Стаховский встретится с французом Уго Умбером.

Позже в четверг на корт в Андрии выйдет украинец Илья Марченко, оппонентом которого во втором круге будет итальянец Лоренцо Сонего.