Убийца ракеток: Пэр возглавил рейтинг агрессивных теннисистов

Новости спорта: Француз Бенуа Пэр оказался очень эмоционально нестабильным на корте в 2018 году.

Французский теннисист Бенуа Пэр возглавил список теннисистов, наиболее агрессивно ломавших ракетки в 2018 году. Об этом сообщает теннисный ресурс Baseline.

Издание вспомнило Пэру его эмоциональное поведение во время матча против киприота Маркоса Багдатиса на турнире серии АТР 500 в Вашингтоне. Тогда француз проиграл в первом круге со счетом 3:6, 6:3, 2:6.

Отметим, что Пэр выступил на показательно турнире во Франции, где также играла украинка Элина Свитолина. В полуфинале 29-летний француз проиграл соотечественнику Жилю Симону, Свитолина же стала победительницей соревнований.