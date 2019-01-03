Украинка Цуренко впервые попадет в топ-25 лучших теннисисток мира

Новости спорта: Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Брисбене и обновила персональный рекорд.

Леся Цуренко после победы в четвертьфинале турнира в Брисбене над Анетт Контавейт впервые попадет в топ-25 рейтинга WTA. Об этом сообщает Tribuna.com.

Украинка с 27-го места в рейтинге переместится на три строчки вверх, на 24-ю позицию, что станет лучшим результатом в карьере теннисистки. Ранее рекордной для нее была 26-я позиция.

Соперницей Цуренко в полуфинале станет Наоми Осака, которая поднимется на 4-е месте в рейтинге, а в четвертьфинале обыграла Анастасию Севастову. Полуфинальный поединок состоится 5 января. Последняя встреча Цуренко и Осаки датирована сентябрем прошлого года, когда будущая победительница US Open-2018 разбила Лесю 6:1, 6:1.

Добавим, что Элина Свитолина, которая уже проиграла на турнире в Брисбене, упадет с четвертой позиции рейтинга на шестую.