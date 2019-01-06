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Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее

Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
20:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Финалистки турнира в Брисбене Леся Цуренко и Каролина Плишкова снялись с соревнований в Сиднее, которые пройдут на следующей недели.

Волей жребия Цуренко и Плишкова должны были встретиться в первом раунде хардового Премьера, но обе спортсменки приняли решение отдохнуть перед Australian Open, который стартует 14 января (основная сетка).

Теперь девушек заменят «лаки-лузеры», которые проиграли финал квалификации. Также с турнира снялась Наоми Осака. Таким образом, Элизе Мертенс и Анастасия Севастова вошли в топ-10 сеяных, пары немного изменились.

В основной сетке сыграют три «лаки-лузера»: Йоханна Конта, Татьяна Мария и Моника Пуиг.

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Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Каролина Плишкова.
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