Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее

Новости спорта: Финалистки турнира в Брисбене Леся Цуренко и Каролина Плишкова снялись с соревнований в Сиднее, которые пройдут на следующей недели.

Волей жребия Цуренко и Плишкова должны были встретиться в первом раунде хардового Премьера, но обе спортсменки приняли решение отдохнуть перед Australian Open, который стартует 14 января (основная сетка).

Теперь девушек заменят «лаки-лузеры», которые проиграли финал квалификации. Также с турнира снялась Наоми Осака. Таким образом, Элизе Мертенс и Анастасия Севастова вошли в топ-10 сеяных, пары немного изменились.

В основной сетке сыграют три «лаки-лузера»: Йоханна Конта, Татьяна Мария и Моника Пуиг.