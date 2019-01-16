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Молодой американец сотворил главную сенсацию второго круга Australian Open

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Молодой американец сотворил главную сенсацию второго круга Australian Open
08:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Кевин Андерсон проваливает Открытый чемпионат Австралии второй раз подряд.

Один из фаворитов Australian Open-2019 (покрытие - хард, призовой фонд - A$ 22 624 000), пятая ракетка мира Кевин Андерсон из Южной Африки выбыл из соревнований на старте турнира.

Сегодня, 16 января, в 1/32 финала Кевин уступил 39-м теннисисту планеты Франсесу Тиафо из США - 6:4, 4:6, 4:6, 5:7.

Андерсон проваливает Открытый чемпионата Австралии второй раз подряд. В прошлом году он уступил британцу Кайлу Эдмунду в первом круге. Лучше всего в Мельбурне Кевин выступал в 2013-2015 годах, когда на трех подряд турнирах доходил до 1/8 финала.

Тиафо в 1/16 финала встретится с итальянцем Андреасом Сеппи (АТР №35), который сегодня победил 72-го теннисиста мира Джордана Томпсона из Австралии.

Другие матчи старта второго круга мужского турнира Australian Open пока обошлись без сенсаций. Прошли дальше оба прошлогодних финалиста: швейцарец Роджер Федерер (АТР №3) победил британца Даниэля Эванса (АТР №189), а хорват Марин Чилич (АТР №7) - американца Макензи Макдональда (АТР №81).

18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open

Справился со своим вторым соперником перспективный грек Стефанос Циципас (АТР №15), который в четырех сетах одолел серба Виктора Троицки (АТР №200).

Очень сильно, восстановившись после длительного лечения, на старте турнира выглядит чех Томаш Бердых (АТР №57). Сегодня он в трех сетах, всего за 81-ну минуту разгромил голландца Робина Хаасе (АТР №58).

Напомним, вчера во второй круг Australian Open прошли Элина Свитолина, которая в двух сетах спокойно разобралась со швейцаркой Голубович, а Даяна Ястремская прошла легендарную австралийку Саманту Стосур.

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Теннис, ATP, Australian Open, Новости тенниса, Кевин Андерсон, Франсес Тиафо.
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