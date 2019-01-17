Скачать
Четверг, 17.01.2019
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
Биатлон. Результаты мужского спринта в Рупольдинге
Биатлон. Результаты мужского спринта в Рупольдинге
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Фран Соль - игрок киевского Динамо
Фран Соль - игрок киевского Динамо

Ястремская обыграла Суарес-Наварро и пробила в третий круг Australian Open

Ястремская обыграла Суарес-Наварро и пробила в третий круг Australian Open
13:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает впечатлять австралийскую публику.

18-летняя украинка Даяна Ястремская обыграла 23-ю ракетку мира Карлу Суарес-Наварро во втором круге первого мэджора в сезоне – Australian Open.

Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Даяна 4 раза подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 3 эйса, 12 виннеров и 26 неточностей.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 23) – Даяна Ястремская Д. (Украина) – 3:6, 6:3, 1:6

Две болельщицы устроили потасовку на трибунах Australian Open

Статистика матча:

Таким образом, Ястремская впервые в карьере сыграет в третьем раунде на турнирах Большого шлема. Напомним, в прошлом раунде украинка праздновала свою дебютную победу на мэйджорах, обыграв местную Саманту Стосур.

Последний розыгрыш и эмоции Ястремской после победы:

Также на третьем этапе выступит и другая представительница Украины – Элина Свитолина, которая, в свою очередь, справилась с Викторией Кузьмовой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости теннис, Карла Суарес-Наварро, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
02 Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
03 Кравец помог Леганесу обыграть Реал в Кубке Испании
04 Хоккей. Женская сборная Украины победила команду Бельгии
05 Феерическое выступление американской гимнастки "взорвало" сеть (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь