Ястремская обыграла Суарес-Наварро и пробила в третий круг Australian Open

Новости спорта: Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает впечатлять австралийскую публику.

18-летняя украинка Даяна Ястремская обыграла 23-ю ракетку мира Карлу Суарес-Наварро во втором круге первого мэджора в сезоне – Australian Open.

Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Даяна 4 раза подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 3 эйса, 12 виннеров и 26 неточностей.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 23) – Даяна Ястремская Д. (Украина) – 3:6, 6:3, 1:6

Статистика матча:

Таким образом, Ястремская впервые в карьере сыграет в третьем раунде на турнирах Большого шлема. Напомним, в прошлом раунде украинка праздновала свою дебютную победу на мэйджорах, обыграв местную Саманту Стосур.

Последний розыгрыш и эмоции Ястремской после победы:

Также на третьем этапе выступит и другая представительница Украины – Элина Свитолина, которая, в свою очередь, справилась с Викторией Кузьмовой.