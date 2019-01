Две болельщицы устроили потасовку на трибунах Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Великобритании Кати Болтер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Выиграв встречу в двух сетах (6:3, 6:4), Соболенко привычно для себя решила порадовать зрителей сувенирами, бросив на трибуны напульсники и головную повязку. Однако 11-я ракетка мира, вероятно, и подумать не могла, к чему приведет этот ритуал. Повязку одновременно поймали две болельщицы в возрасте и, выясняя, кому она принадлежит, чуть не подрались за нее.

Женщины несколько минут перетягивали друг у друга сувенир, сильно позабавив окружающих. В итоге барышень разняли сотрудники службы охраны, которые приняли решение увести женщин с трибун корта. При этом сама повязка была изъята у болельщиц, и те в итоге были вынуждены остаться ни с чем.

This is the greatest thing I’ve seen at the #AusOpen⁠ ⁠!

Two old ladies fighting over Aryna Sabalenka’s headband, which she threw into the crowd!

Security came and escorted both women from the stadium. They also took the headband away as neither of the ladies would let go. pic.twitter.com/tv0I2mdaTt

— Jedd Zetzer (@JeddZetzer) 16 января 2019 г.