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Две болельщицы устроили потасовку на трибунах Australian Open

Две болельщицы устроили потасовку на трибунах Australian Open
12:01 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Арина Соболенко бросила на трибуны повязку, которую не поделили ее фанатки

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Великобритании Кати Болтер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Выиграв встречу в двух сетах (6:3, 6:4), Соболенко привычно для себя решила порадовать зрителей сувенирами, бросив на трибуны напульсники и головную повязку. Однако 11-я ракетка мира, вероятно, и подумать не могла, к чему приведет этот ритуал. Повязку одновременно поймали две болельщицы в возрасте и, выясняя, кому она принадлежит, чуть не подрались за нее.

Женщины несколько минут перетягивали друг у друга сувенир, сильно позабавив окружающих. В итоге барышень разняли сотрудники службы охраны, которые приняли решение увести женщин с трибун корта. При этом сама повязка была изъята у болельщиц, и те в итоге были вынуждены остаться ни с чем.

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Следующей соперницей Соболенко на Australian Open станет 17-летняя американка Аманда Анисимова, которая обыграла украинку Лесю Цуренко.

Ранее мы писали, что организаторы Australian Open официально подтвердили введение тай-брейка в решающей партии. В отличие от US Open, где при счете – 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин проводится традиционный тай-брейк, на Australian Open будут играть супертай-брейк до 10 очков.

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Теннис, ATP, Новости тенниса, Арина Соболенко.
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