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Ястремская назвала самый главный опыт Australian Open

Ястремская назвала самый главный опыт Australian Open
17:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от матча против Серены Уильямс.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила борьбу на Australian Open в третьем круге турнира, не сумев обыграть легендарную американку Серену Уильямс.

По словам 18-летней украинки, именно матч с Сереной и стал самым главным опытом, который она вынесла из соревнований.

"Я очень много почерпну для себя из этого турнира. Я находилась в этой атмосфере и играла с опытными соперницами. Я думаю, что мне еще ни раз придется быть в этой атмосфере, но главный опыт турнира - это матч с Сереной. Я прочувствовала ее энергетику, как играет легенда. Я поняла, что могу почерпнуть и чему научиться у нее. Надеюсь, что в следующий раз я сыграю лучше и сильнее.

Что важно в матчах с Сереной? Быть непредсказуемой, это очень важно. Я надеялась сделать это сегодня, но, к сожалению, я не смогла из-за давления. Но в следующий раз я буду более собранной и более спокойной. Я считаю, что мой стиль игры подходит для того, чтобы играть с Сереной. Когда мы играли длинные розыгрыши, я могла перемещать ее по корту и забивать навылет. Поэтому могу сказать, что больше свою роль сыграла именно психологическая составляющая. В следующий раз я бы больше внимания уделила этому. Если бы я не волновалась, то все сработало бы и игра была бы стабильной.

Отличия Серены? Я не могу здесь выделить одну черту. У нее во всем отличия. В мелочах. Ее дисциплина, качество ударов, как она вкладывается в каждый мяч. Какую не выбери черту - она все равно будет особенной. Я тоже хочу дорасти до уровня, когда обо мне будут говорить, что во мне что-то особенной. И я работаю над этим", - сказала Ястремская на пресс-конференции после матча.

Серена Уильямс обратилась к Ястремской после победы в матче Australian Open

В первых двух раундах Australian Open Ястремская обыграла австралийку Саманту Стосур и представительницу Испании Карлу Суарес Наварро.

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АТР, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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