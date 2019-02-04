Капитан сборной Украины обеспокоен состоянием Даяны Ястремской

Новости спорта: Михаил Филима считает, что Ястремской нужен отдых.

Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима обеспокоен состоянием украинской теннисистки Дайаны Ястремской накануне матчей Кубка Федерации. Об этом он рассказал btu.org.ua.

«Вчера я пообщался с папой Дайаны Ястремской, мы долго говорили. Даяна не случайно обращалась к физио во время финала, у нее есть некоторые проблемы. Мы это все обсуждаем в телефонном режиме. С Хуахина достаточно проблематично добираться.

К сожалению, прилететь она сможет только завтра утром. Думаю, какой-то отдых она будет иметь во время перелетов. Посмотрим на ее состояние в первый день. Думаю, что она находится на позитиве, показав такой классный результат на прошлой неделе», - рассказал капитан сборной Украины.

Ястремская вчера стала победительницей турнира WTA в Хуахине. По ходу игры украинка брала медицинский тайм-аут.

Украинки начнут свое выступление на Кубке Федерации в среду, 6 февраля, матчем против Швеции в 11:00 по киевскому времени. Сборную будут представлять на турнире пять теннисисток: Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Екатерина Козлова и Надежда Киченок.

Ранее от выступления на Кубке Федерации отказалась первая ракетка страны Элина Свитолина. Она объяснила свой отказ травмой, а не финансовой стороной вопроса, как сообщалось ранее.