Кубок Федерации. Ястремская сыграет против эстонки Контавейт

Новости спорта: 18-летняя теннисистка Даяна Ястремская пока что добыла одну победу на турнире.

Как стало известно Sport Arena, в завтрашнем противостоянии сборных Украины и Эстонии на Кубке Федерации на одиночный матч против Аннет Контавейт тренерский штаб планирует выставить Даяну Ястремскую.

В сегодняшнем победном противостоянии с Болгарией 18-летняя теннисистка участие не принимала, получив день отдыха.

Вчера в проигранном сражении Украины против Швеции Ястремская победила в двух сетах Йоханну Ларссон.

В группе лидирует сборная Швеции с двумя победами в активе, у Украины и Болгарии по одному выиграшу, а Эстония находится без побед и потеряла шансы на выход из группы.

Завтра в польской Зеленой Гуре состоится последний день матчей Кубка Федерации для украинской сборной.