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Кубок Федерации. Ястремская сыграет против эстонки Контавейт

Кубок Федерации. Ястремская сыграет против эстонки Контавейт
17:49 Сегодня Телеграф Фото: ФТУ

Новости спорта: 18-летняя теннисистка Даяна Ястремская пока что добыла одну победу на турнире.

Как стало известно Sport Arena, в завтрашнем противостоянии сборных Украины и Эстонии на Кубке Федерации на одиночный матч против Аннет Контавейт тренерский штаб планирует выставить Даяну Ястремскую.

В сегодняшнем победном противостоянии с Болгарией 18-летняя теннисистка участие не принимала, получив день отдыха.

Украина обыграла Болгарию в матче Кубка Федерации

Вчера в проигранном сражении Украины против Швеции Ястремская победила в двух сетах Йоханну Ларссон.

В группе лидирует сборная Швеции с двумя победами в активе, у Украины и Болгарии по одному выиграшу, а Эстония находится без побед и потеряла шансы на выход из группы.

Завтра в польской Зеленой Гуре состоится последний день матчей Кубка Федерации для украинской сборной.

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Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Аннет Контавейт.
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