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Стаховский пробился в основную сетку турнира во Франции

Стаховский пробился в основную сетку турнира во Франции
13:47 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Сергей Стаховский одержал победу в квалификационном матче "челленджера" во Франции.

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл поединок квалификации на челленджере во французском Сен-Бриё.

В матче за выход в основную сетку украинец в двух сетах обыграл Яника Мертенса из Бельгии.

Сен-Бриё. Квалификация

Сергей Стаховский (Украина) – Яник Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:4

Соперником украинца в первом круге основы станет либо француз Кенни де Шеппер (ATP 280), либо испанец Роберто Ортега-Ольмедо (АТР 282).

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Сергей Стаховский также выступит в Сен-Бриё в парной сетке соревнований. Его напарником стал теннисист из Польши Шимон Вальков.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса, Яник Мертенс.
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