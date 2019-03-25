Стаховский пробился в основную сетку турнира во Франции

Новости спорта: Сергей Стаховский одержал победу в квалификационном матче "челленджера" во Франции.

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл поединок квалификации на челленджере во французском Сен-Бриё.

В матче за выход в основную сетку украинец в двух сетах обыграл Яника Мертенса из Бельгии.

Сен-Бриё. Квалификация

Сергей Стаховский (Украина) – Яник Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:4

Соперником украинца в первом круге основы станет либо француз Кенни де Шеппер (ATP 280), либо испанец Роберто Ортега-Ольмедо (АТР 282).

Сергей Стаховский также выступит в Сен-Бриё в парной сетке соревнований. Его напарником стал теннисист из Польши Шимон Вальков.