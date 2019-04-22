Стаховский выступит в основной сетке турнира в Будапеште

Новости спорта: Украинец уступил в финале квалификации, но сыграет на Hungarian Open.

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в основной сетке турнира серии ATP 250 в Будапеште, Венгрия.

Украинец уступил первому сеянному квалификации сербу Миомиру Кецмановичу, но попал в основу, как lucky loser. Француз Адриано Маннарино снялся с турнира и Стаховский занял его место.

В первом туре Hungarian Open украинец встретится с представителем Молдовы Раду Алботом, с которым до этого встречался только один раз и уступил в 2017 году на харде в Майами.

Напомним, Стаховский поставил перед собой цель попасть на Wimbledon.