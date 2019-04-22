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Стаховский выступит в основной сетке турнира в Будапеште

Стаховский выступит в основной сетке турнира в Будапеште
10:54 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинец уступил в финале квалификации, но сыграет на Hungarian Open.

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в основной сетке турнира серии ATP 250 в Будапеште, Венгрия.

Украинец уступил первому сеянному квалификации сербу Миомиру Кецмановичу, но попал в основу, как lucky loser. Француз Адриано Маннарино снялся с турнира и Стаховский занял его место.

В первом туре Hungarian Open украинец встретится с представителем Молдовы Раду Алботом, с которым до этого встречался только один раз и уступил в 2017 году на харде в Майами.

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Напомним, Стаховский поставил перед собой цель попасть на Wimbledon.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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