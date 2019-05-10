Джокович на отказе Чилича вышел в полуфинал турнира ATP в Мадриде

Новости спорта: Хорват не сможет из-за проблем со здоровьем выйти на корт.

Серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира Madrid Open. Его соперник по четвертьфиналу Марин Чилич отказался выходить на корт из-за проблем со здоровьем.

Таким образом, Джокович стал первым полуфиналистом турнира. Его соперником станет победитель пары Роджер Федерер — Доминик Тим, который определится сегодня.

Серб является первой ракеткой мира. На пути в полуфинал он также обыграл Тэйлора Фрица и Жереми Шарди.

Действующим чемпионом Madrid Open является немец Александр Зверев, который в четвертьфинале сыграет против Стефаноса Циципаса.