День матери 2019: украинские теннисистки присоединились к поздравлениям всех мам

Новости спорта: Активно подключились к флешмобу поздравлений с Днем матери украинские теннисистки.

Украинские звезды спорта тепло поздравили своих мам с Днем матери, который уже по доброй традиции отмечается в нашей стране.

Поздравление от Элины Свитолиной.

Переглянути цей допис в Instagram Everyday is #MothersDay Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina) 12 Тра 2019 р. о 4:22 PDT

Еще одна украинская теннисистка 16-летняя Марта Костюк тоже поздравляет маму.

Любит и ценит свою маму также и вторая ракетка Украины Леся Цуренко.

Пожалуй, сильнейший теннисный дуэт Украины - сестры Надежда и Людмила Киченок - со своей мамой Еленой.

Переглянути цей допис в Instagram С Днём матери всех мамочек!Happy Mother’s Day! Допис, поширений Lyudmyla Kichenok (@lyuda_kichenok) 12 Тра 2019 р. о 1:01 PDT

Отметим, что День матери в Украине отмечается традиционно во второе воскресенье мая. Напомним, что украинские политики поздравили всех матерей с праздником. Также к поздравлениям присоединились и украинские звезды: певцы, музыканты и актеры.