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День матери 2019: украинские теннисистки присоединились к поздравлениям всех мам

День матери 2019: украинские теннисистки присоединились к поздравлениям всех мам
21:08 Вс, 12 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости спорта: Активно подключились к флешмобу поздравлений с Днем матери украинские теннисистки.

Украинские звезды спорта тепло поздравили своих мам с Днем матери, который уже по доброй традиции отмечается в нашей стране.

Поздравление от Элины Свитолиной.

 
 
 
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Everyday is #MothersDay

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Еще одна украинская теннисистка 16-летняя Марта Костюк тоже поздравляет маму.

 
 
 
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Happy Mother’s Day З днем матері #ятебелюблю

Допис, поширений Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Любит и ценит свою маму также и вторая ракетка Украины Леся Цуренко.

 
 
 
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Happy Mother’s Day #thanks #mama З Днем Матері! #дякую #мамо #mothersday #деньматері

Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Пожалуй, сильнейший теннисный дуэт Украины - сестры Надежда и Людмила Киченок - со своей мамой Еленой.

 
 
 
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С Днём матери всех мамочек!Happy Mother’s Day!

Допис, поширений Lyudmyla Kichenok (@lyuda_kichenok)

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Отметим, что День матери в Украине отмечается традиционно во второе воскресенье мая. Напомним, что украинские политики поздравили всех матерей с праздником. Также к поздравлениям присоединились и украинские звезды: певцы, музыканты и актеры.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Леся Цуренко, День матери, Надежда Киченок, Людмила Киченок, Марта Костюк, День матери 2019.
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