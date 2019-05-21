Завацкая и Калинина узнали соперниц в квалификации Ролан Гаррос

Новости спорта: Катарина Завацкая и Ангелина Калинина узнали своих соперниц по первому раунду квалификации Ролан Гаррос.

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина узнали своих соперниц по первому раунду квалификации Ролан Гаррос.

Соперница Завацкой — бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя, сеяная под 16 номером. В случае прохода в следующий раунд, там украинка встретится с победительницей пары Екатерина Горгодзе (Грузия) — Цзяцзин Лу (Китай).

Калинина проведет матч с румынкой Ириной Марией Барой. Победительница этой пары выйдет на сильнейшую в противостоянии Анна Блинкова (Россия) — Людмила Беншейх (Франция).

Поединки первого раунда квалификации Открытого чемпионата Франции состоятся 21 мая в 11:00 по киевскому времени.

Основная сетка Ролан Гаррос-2019 стартует 26 мая. Финал турнира пройдет 9 июня.