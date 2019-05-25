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Ястремская проиграла в полуфинале парного турнира во Франции

Ястремская проиграла в полуфинале парного турнира во Франции
08:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Даяна Ястремская вместе с Галиной Воскобоевой уступила паре китаянок.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула парный разряд турнира WTA в Страсбурге (Франция). Девушка вместе с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой уступила дуэту Инин Дуань/Хань Син-Юнь из Китая.

Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, 7:10. Ястремская и Воскобоева за всю игру выиграли три гейма, соперницы - четыре.

Ястремская вышла в финал турнира WTA во Франции

Несмотря на поражение, Даяна продолжит выступление на турнире в одиночном разряде. Напомним, в полуфинале украинка обыграла первую ракетку Беларуси Арину Соболенко.

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Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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