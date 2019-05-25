Ястремская проиграла в полуфинале парного турнира во Франции

Новости спорта: Даяна Ястремская вместе с Галиной Воскобоевой уступила паре китаянок.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула парный разряд турнира WTA в Страсбурге (Франция). Девушка вместе с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой уступила дуэту Инин Дуань/Хань Син-Юнь из Китая.

Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, 7:10. Ястремская и Воскобоева за всю игру выиграли три гейма, соперницы - четыре.

Несмотря на поражение, Даяна продолжит выступление на турнире в одиночном разряде. Напомним, в полуфинале украинка обыграла первую ракетку Беларуси Арину Соболенко.