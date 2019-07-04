Цуренко в паре с Саснович пробилась во второй раунд парного разряда Уимблдона

Новости спорта: Еще одна украинка успешно стартовала в парной сетке турнира.

Украинская теннисистка Леся Цуренко в паре с белорусской Александрой Саснович вышла в 1/16 финала парного разряда Уимблдона.

Украинско-белорусский дуэт в трех сетах победил тандем Тимея Бачински/Бернарда Пера. Встреча продолжалась 1 час и 49 минут.

Во втором раунде турнира Большего Шлема Цуренко и Саснович сыграют против вторых сеяных — Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой из Чехии.

Напомним, что Цуренко проиграла чешке Барборе Стрыцовой в первом раунде одиночной сетки Уимблдона. Другие представительницы Украины Даяна Ястремская и Элина Свитолина вышли в третий раунд турнира Большего Шлема.

WTA. Уимблдон. Парный разряд. Первый раунд

Тимея Бачински/Бернарда Пера (Швейцария/США) — Александра Саснович/Леся Цуренко (Беларусь/Украина) 1:2 (4:6, 6:4, 1:6)