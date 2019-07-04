Стаховский обыграл Марченко и пробился в 1/8 финала в Реканати

Соперники провели на корте более 2,5 часов и по ходу встречи оба обращались за помощью к физио.
В решающей партии Стаховский вел с брейком 5-2, но подать на матч не сумел и Марченко сравнял счет (5-5). Защитив свою подачу в 11-м гейме, Сергей продолжил успешную серию очков и "под ноль" взял подачу Ильи, чтобы оформить путевку в третий раунд.
Следующим соперником Сергея Стаховского стал хорват Виктор Галович, который обыграл украинца в этом году в Штутгарте.
Илья Марченко продолжит свое выступление в парном разряде.