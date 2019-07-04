Стаховский обыграл Марченко и пробился в 1/8 финала в Реканати

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский переиграл Илью Марченко в рамках 1/16 турнира в итальянском Реканати.

Соперники провели на корте более 2,5 часов и по ходу встречи оба обращались за помощью к физио.

В решающей партии Стаховский вел с брейком 5-2, но подать на матч не сумел и Марченко сравнял счет (5-5). Защитив свою подачу в 11-м гейме, Сергей продолжил успешную серию очков и "под ноль" взял подачу Ильи, чтобы оформить путевку в третий раунд.

Следующим соперником Сергея Стаховского стал хорват Виктор Галович, который обыграл украинца в этом году в Штутгарте.

Илья Марченко продолжит свое выступление в парном разряде.