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Халеп победила Александрову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Халеп победила Александрову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати
03:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати.

В матче второго раунда соревнований Александрова в упорной борьбе уступила четвёртой сеяной, румынке Симоне Халеп, со счётом 6:3, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Александрова 12 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Халеп подала 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Халеп сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Мэдисон Кис (16).

Также в третий круг вышла украинка Элина Свитолина (7), которая обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:1.

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Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
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