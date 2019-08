"Выгляжу как курица": Первая ракетка мира выразила недовольство своей внешностью

Первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака призналась, что переживает из-за собственной внешности.

«Я действительно надеюсь, что период полового созревания не думает, что со мной закончил. Лучше бы он вернулся и завершил начатое. Пока же я выгляжу как неприправленная курица», — написала Осака в своём «твиттере».

I really hope puberty doesn’t think it’s done with me. It better get back here and finish what it started, got me over here looking like an unseasoned chicken lol.

