Новости спорта:Состоялась жеребьевка первого розыгрыша ATP Cup, который состоится в январе 2020 года.

Состоялась жеребьевка первого розыгрыша ATP Cup, который состоится в январе 2020 года, сообщает официальный сайт организации.

По результатам рейтинга 18 сборных уже квалифицировались на ATP Cup. Еще 5 команд-участниц определятся по итогам второго дэдлайна данных в рейтинге АТР по состоянию на 13 ноября 2019 года.

Дебютный розыгрыш ATP Cup пройдет в австралийских Брисбене, Перте и Сиднее, начиная с 3 января 2020 года.

Результаты жеребьевки:

Брисбен

Группа А: Сербия, Франция, ЮАР

Группа F: Германия, Греция, Канада, Австралия

Перт

Группа В: Испания, Япония, Грузия

Группа D:Россия, Италия, США

Сидней

Группа С: Швейцария, Бельгия, Великобритания

Группа Е: Австрия, Хорватия, Аргентина