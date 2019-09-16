Состоялась жеребьевка первого розыгрыша ATP Cup, который состоится в январе 2020 года, сообщает официальный сайт организации.
По результатам рейтинга 18 сборных уже квалифицировались на ATP Cup. Еще 5 команд-участниц определятся по итогам второго дэдлайна данных в рейтинге АТР по состоянию на 13 ноября 2019 года.
Дебютный розыгрыш ATP Cup пройдет в австралийских Брисбене, Перте и Сиднее, начиная с 3 января 2020 года.
Результаты жеребьевки:
Брисбен
Группа А: Сербия, Франция, ЮАР
Группа F: Германия, Греция, Канада, Австралия
Перт
Группа В: Испания, Япония, Грузия
Группа D:Россия, Италия, США
Сидней
Группа С: Швейцария, Бельгия, Великобритания
Группа Е: Австрия, Хорватия, Аргентина