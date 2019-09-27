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Пакьяо назвал предварительную дату своего следующего боя

Пакьяо назвал предварительную дату своего следующего боя
12:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мэнни признался, что хочет сделать небольшую паузу.

Обладатель титула WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо выразил желание провести бой против британца Амира Хана.

"Когда хочу провести следующий бой? Пока хочу сделать паузу, а потом планирую выйти в ринг следующим летом. Сейчас пытаюсь договориться с оппонентом. Слышал, что Амир Хан хочет со мной встретиться. Я готов обсудить с ним это. У нас может получиться хороший бой.

Но сначала я должен провести один бой, поскольку у меня есть определенные обязательства. А уже после этого я готов обсуждать нашу встречу. Без проблем", - приводит слова Пакьяо Boxing Scene.

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Напомним, в своем последнем поединке Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана раздельным решением и завоевал титул суперчемпиона WBA.

Стоит отметить, что в поединке с Пакьяо заинтересован Флойд Мейвезер. Американец уже заявил, что ведет переговоры о проведении боя с Мэнни в Японии. Команда Пакьяо уже отреагировала на планы Флойда, однако сам филиппинец не хочет, чтобы поединок с Мейвезером был лишь выставочным.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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