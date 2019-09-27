Ястремская прекратила сотрудничество со своим тренером

Новости спорта:Под его руководством вторая ракетка Украины работала на протяжении года.

Даяна Ястремская на своей странице в фейсбуке объявила о прекращении работы с тренером Оливье Женомом.

Вторая ракетка Украины сотрудничала с бельгийцем с сентября прошлого года — за это время она выиграла три турнира WTA и поднялась в топ-30 мирового рейтинга.

«Сегодня я хотела бы официально объявить о том, что завершила сотрудничество с Оливье Женомом во время турнира в Осаке. Я хотела бы поблагодарить его за работу, вовлеченность и поддержку. Желаю ему успехов в будущем», — написала Ястремская.

Вчера Ястремская покинула турнир в Ухане, проиграв на стадии четвертьфинала Петре Квитовой. В 1/8 финала 19-летняя украинка победила вторую ракетку мира Кароину Плишкову.

На следующей неделе Ястремская начнет выступления на турнире в Пекине, ее первой соперницей будет француженка Каролин Гарсия.