У Ястремской появился новый тренер

Новости спорта:Молодая украинская теннисистка сменила наставника

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №28) изменила своего тренера.

Вместо бельгийца Оливье Женома, с которым она работала раньше, но решила разойтись после турнира в японской Осаке новым наставником украинки стал Ян Похтер.

Это израильский специалист, долгое время работал со своим молодым соотечественником Ишаем Олиелем и привел его к победе на юниорском Роллан-Гаррос 2016 в парном разряде.

Напоминаем, что украинка удачно стартовала на турнире в Китае, обыграв в первом раунде француженку Каролин Гарсию.