Ястремская еще раз обновила рекорд в рейтинге WTA

Новости спорта:По итогам прошлой недели четыре украинские теннисистки находятся в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации WTA.

По обновленным 30 сентября данным рейтинга WTA в топ-100 находятся Элина Свитолина (3), Даяна Ястремская (26), Леся Цуренко (68) и Екатерина Козлова (85). Об этом сообщает БТУ.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина сохраняет место в топ-3.

Даяна Ястремская продолжает улучшать свои позиции и поднялась еще на одну ступень - 26 место.

С личным рекордом неделю открывает Катарина Завацкая - 118 место (+24), которая впервые пробилась в полуфинал турнира WTA, сыграв в 1/2 на кортах в Ташкенте. На 16 строк поднялась Марта Костюк - 166 место. На прошлой неделе она дошла до полуфинала на соревнованиях ITF в Испании. Дарья Снигур, сыгравшая в четвертьфинале турнира ITF в Великобритании, поднялась на 3 строчки и теперь занимает 325 место (личный рекорд теннисистки).

В парном рейтинге улучшили свое положение и сестры Киченок. Людмила Киченок повторила свой личный рекорд, который установила в октябре прошлого года - 34 место (+2), а Надежда Киченок теперь находится в двух позициях от повторения своего лучшего результата - 38 место (+2).