Ястремская обыграла Чжу Линь в первом круге Тяньцзиня

Новости спорта:Молодая украинка успешно стартовала на турнире в Китае.

Украинка Даяна Ястремская успешно преодолела барьер первого раунда на турнире в Тяньцзине, Китай.

Оппоненткой 19-летней Даяны была китаянка Чжу Линь.

Стоит отметить, что именно украинка была фаворитом поединка, ведь она идет на 23 месте рейтинга WTA, а Чжу Линь занимает лишь 106-ю строчку мирового рейтинга.

Даяна Ястремская (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:2, 6:3

К слову, на этом турнире представительница Украины имеет третий номер посева, чтобы обыграть Чжу Даяне хватило 70 минут.

В следующем круге соперницей Ястремской станет ещё одна китаянка Пен Шуай, которая разместилась на десять позиций выше Чжу Линь в зачете WTA.