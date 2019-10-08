Скачать
Вторник, 08.10.2019
Соперник Усика провалил допинг-тест
Соперник Усика провалил допинг-тест
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Ястремская обыграла Чжу Линь в первом круге Тяньцзиня

Ястремская обыграла Чжу Линь в первом круге Тяньцзиня
11:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодая украинка успешно стартовала на турнире в Китае.

Украинка Даяна Ястремская успешно преодолела барьер первого раунда на турнире в Тяньцзине, Китай.

Оппоненткой 19-летней Даяны была китаянка Чжу Линь. 

Стоит отметить, что именно украинка была фаворитом поединка, ведь она идет на 23 месте рейтинга WTA, а Чжу Линь занимает лишь 106-ю строчку мирового рейтинга.

Даяна Ястремская (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:2, 6:3

К слову, на этом турнире представительница Украины имеет третий номер посева, чтобы обыграть Чжу Даяне хватило 70 минут.

Снигур выступит на итоговом турнире среди юниоров

В следующем круге соперницей Ястремской станет ещё одна китаянка Пен Шуай, которая разместилась на десять позиций выше Чжу Линь в зачете WTA.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Новости тенниса, Женский теннис, Даяна Ястремская, Большой теннис Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агент Мирчи Луческу: Мы готовы принять предложение Динамо
02 Соперник Усика провалил допинг-тест
03 Именитый немецкий тренер возглавит Спартак
04 Свитолина рассказала о своих планах на ближайшее время
05 Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь