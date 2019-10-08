Ястремская обыграла Чжу Линь в первом круге Тяньцзиня

Украинка Даяна Ястремская успешно преодолела барьер первого раунда на турнире в Тяньцзине, Китай.
Оппоненткой 19-летней Даяны была китаянка Чжу Линь.
Стоит отметить, что именно украинка была фаворитом поединка, ведь она идет на 23 месте рейтинга WTA, а Чжу Линь занимает лишь 106-ю строчку мирового рейтинга.
Даяна Ястремская (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:2, 6:3
К слову, на этом турнире представительница Украины имеет третий номер посева, чтобы обыграть Чжу Даяне хватило 70 минут.
В следующем круге соперницей Ястремской станет ещё одна китаянка Пен Шуай, которая разместилась на десять позиций выше Чжу Линь в зачете WTA.