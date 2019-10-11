Зверев обыграл Федерера и вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл представителю Германии Александру Звереву в поединке 1/4 финала турнира в Шанхае.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Германии Александру Звереву (5) со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 3:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Александра 17 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Немец одержал победу с шестого матчбола.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Зверев поспорит с победителем поединка Доминик Тим (Австрия, 4) — Маттео Берреттини (Италия, 11).

В 2018 году чемпионом турнира в Шанхае стал серб Новак Джокович. В финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.