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Определена лучшая теннисистка сентября (Видео)

Определена лучшая теннисистка сентября (Видео)
12:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наоми Осака победила в голосовании за звание лучшей теннисистки сентября 2019 года.

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" японка Наоми Осака победила в голосовании за звание лучшей теннисистки сентября, сообщает официальный сайт тура. На эту награду также претендовали представительница Беларуси Арина Соболенко и чешка Каролина Плишкова.

В январе лучшей теннисисткой была названа Осака, в феврале — швейцарка Белинда Бенчич, в марте и июне — австралийка Эшли Барти, в апреле — чешка Петра Квитова, в мае — голландка Кики Бертенс, в июле — румынка Симона Халеп, в августе — канадка Бьянка Андрееску.

В категории "Прорыв месяца" победила американка Элисон Риске. В номинации "Лучший удар сентября" первенствовала Моника Пуиг из Пуэрто-Рико.

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Видео доступно в официальном аккаунте WTA-тура в YouTube.

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WTA, Теннис, Видео, Новости тенниса, Наоми Осака.
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