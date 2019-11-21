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"Таких как ты больше не существует": Марадона обратился к Федереру

"Таких как ты больше не существует": Марадона обратился к Федереру
19:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Марадона сказал Федереру: ты был, есть и всегда будешь величайшим.

Всемирно известный аргентинский футболист Диего Марадона записал видеообращение к теннисисту Роджеру Федереру. Он назвал швейцарца лучшим игроком всех времён, а также предложил ему обращаться за помощью, если возникнут проблемы в Аргентине.

«Привет, мастер. Машина, как я тебе называю. Ты был, есть и всегда будешь величайшим. Таких как ты больше не существует. Я хочу, чтобы ты знал, если у тебя возникнут какие-либо проблемы в моей стране, то можешь позвонить мне и сказать, что требуется», — отметил в своём обращении Марадона.

Федерер и немец Александр Зверев в настоящий момент проводят выставочные матче в Южной Америке. Поединок в Чили завершился победой швейцарца — 6:3, 4:6, 6:4. Именно на нём на экранах транслировалось обращение Марадоны.

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Следующий матч Зверев и Федерер сыграют в Буэнос-Айресе (Аргентина). Также на время турне запланированы поездки в Боготу (Колумбия), Мехико (Мексика) и Кито (Эквадор).

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АТР, Диего Марадона, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта.
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