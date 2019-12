Андрееску пропустит старт теннисного сезона в Окленде

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску пропустит турнир в Окленде из-за проблем с коленом, сообщается на странице ASB Classic в Twitter.

Из-за проблем со здоровьем, 19-летняя канадка пропустила и большую часть прошлого сезона. Она заявилась на Ролан Гаррос, но снялась уже во втором раунде.

В прошлом году Андрееску дошла в Окленде до финала. Сезон спортсменка закончила на 5-й строчке в рейтинге WTA.

NEWS | Bianca Andreescu has had to withdraw from the 2020 ASB Classic due to her ongoing knee issues. We are disappointed not to welcome Bianca back and wish her all the best for a speedy recovery. pic.twitter.com/7HVefuGLBe