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Лопатецкая стартует на турнире ITF в Гонконге

Лопатецкая стартует на турнире ITF в Гонконге
15:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Турнир в Гонконге продлится с 30 декабря по 5 января.

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая возвращается на корт после почти восьмимесячного перерыва, связанного с травмой.

Харьковчанка выступит на турнире ITF в Гонконге, который продлится с 30 декабря по 5 января.

В первом раунде украинке будет противостоять 77-я "ракетка" мира Зарина Дияс из Казахстана, посеянная под 2-м номером.

Лопатецкая сыграет в квалификации Australian Open

Как информировало агентство, Лопатецкая также выступит в отборе турнира Grand Slam Australian Open-2020, который будет проходить в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. В квалификации за Украину4 также сыграют Катарина Завацкая, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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Теннис, Новости спорта, ITF, Дарья Лопатецкая.
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