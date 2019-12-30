Лопатецкая стартует на турнире ITF в Гонконге

Новости спорта:Турнир в Гонконге продлится с 30 декабря по 5 января.

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая возвращается на корт после почти восьмимесячного перерыва, связанного с травмой.

Харьковчанка выступит на турнире ITF в Гонконге, который продлится с 30 декабря по 5 января.

В первом раунде украинке будет противостоять 77-я "ракетка" мира Зарина Дияс из Казахстана, посеянная под 2-м номером.

Как информировало агентство, Лопатецкая также выступит в отборе турнира Grand Slam Australian Open-2020, который будет проходить в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. В квалификации за Украину4 также сыграют Катарина Завацкая, Ангелина Калинина и Марта Костюк.